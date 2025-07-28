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        GÜNCELLEME - Antalya'da falezlerden denize düştüğü iddia edilen kişi aranıyor

        Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerden bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 00:19 Güncelleme: 28.07.2025 - 00:19
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        GÜNCELLEME - Antalya'da falezlerden denize düştüğü iddia edilen kişi aranıyor
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        Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerden bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

        Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan falezlerden bir kişinin gece saatlerinde korkulukların arkasına geçtiği ve şelalenin denize döküldüğü noktadan düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma, polis, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Şelalenin denize döküldüğü alanda deniz polisi botu ve Sahil Güvenlik botu ile arama kurtarma çalışması yürütülürken, AFAD ekipleri dronla arama yaptı.

        Gece geç saatlere kadar süren aramalardan bir sonuç alınamayınca çalışmalara ara verildi.

        Ekipler, sabah saatlerinde bölgede yeniden arama kurtarma çalışmalarına başladı.

        AFAD dron ile bölgeyi tararken, deniz polisi ve İHH Arama Kurtarma ekipleri de denizde botla arama çalışması yaptı.

        Sahil Güvenlik ekipleri ise açıkta arama çalışması gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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