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        Manavgat'taki yangınının üzerinden dört yıl geçti

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 60 bin hektar orman alanının zarar gördüğü yangın felaketinin dördüncü yılında, yanan alanlar yeşile büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 19:51 Güncelleme: 28.07.2025 - 19:51
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        Manavgat'taki yangınının üzerinden dört yıl geçti
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 60 bin hektar orman alanının zarar gördüğü yangın felaketinin dördüncü yılında, yanan alanlar yeşile büründü

        Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan, rüzgarın etkisiyle Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden dört yıl geçti.

        Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerin yaptığı çalışma sayesinde yanan yaklaşık 60 bin hektarlık alan tekrar yeşillendi.

        Kalemler Mahalle Muhtarı Tahsin Uysal, AA muhabirine, aradan geçen zaman rağmen yangın günlerini unutamadıklarını söyledi.

        Yangının psikolojik etkilerinin devam ettiğini ve en küçük bir ateş gördüklerinde o kötü günlere gittiklerini belirten Uysal, "Köyümüzün büyük bir kısmı yangından olumsuz etkilendi. Yaşananları unutmak çok zor. Yaşananlara rağmen evlerimizin bir yıl içinde yapılıp teslim edilmesi sözünü tutan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederiz." dedi.

        Yangında evi yanan Kadriye Çınar ise yangın nedeniyle çok kötü günler yaşadıklarını dile getirdi.

        Umutların tükendiği günler geçirdiklerini aktaran Çınar, "Rabbim bir daha o günleri göstermesin. Hayallerin ve umutların tükendiği o günlerde konteynerlerde zorlu bir süreç geçirdik. Şükür evlerimize kavuştuk. Bir daha böyle acılar yaşanmaması için insanların duyarlı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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