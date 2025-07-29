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        Antalya'da gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalışan kişi gözaltına alındı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını göstermediği iddiasıyla sahibi olduğu gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalışan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 00:59 Güncelleme: 29.07.2025 - 00:59
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        Antalya'da gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalışan kişi gözaltına alındı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin çocuklarını göstermediği iddiasıyla sahibi olduğu gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalışan kişi gözaltına alındı.

        Elmalı Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir gelinlikçi dükkanının içindeki kişinin etrafa zarar verdiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, şüphelinin elinde çakmak ile gelinliklerin üzerine kolonya döktüğünü ve mutfak tüpüyle iş yerini ateşe vermeye çalıştığını gördü.

        Bunun üzerine polis ekibinin talebiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ve akrabalarının ikna çabalarına rağmen şüpheli teslim olmadı.

        Şüpheli, tüpü eline alarak iş yerini ateşe vermeye çalıştığı sırada itfaiye ekibi üzerine tazyikli su sıktı.

        Polis, dikkati dağılan şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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