Finike Vergi Dairesi Müdürlüğüne Figen Arar atandı

Finike'nin sakin şehir ünvanı taşıyan güzel bir ilçe olduğunu belirten Arar, "Çalışma arkadaşlarımızla uyumlu çalışacağımıza inanıyorum. Finike'yi daha önceden gelip gördüm. Finike'de Mal Müdürlüğü kapanıyor. Artık tek olarak Vergi Dairesi Müdürlüğü olacaktır." diye konuştu.

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