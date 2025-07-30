Alanya'da kaçak tütün operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir işyerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 40 bin tütünle doldurulmuş makaron ve 25 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İşyeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.