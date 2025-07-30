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        Antalya'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı

        Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:48 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:48
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        Antalya'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 22 zanlı tutuklandı
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        Antalya'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 22'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 21 olayda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 127 olayda 130 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Uyuşturucu suçlarından arandığı belirlenen 17 kişi yakalanırken, bu kişilerden 11'i cezaevine teslim edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu 7 kilo 937 gram esrar, 1 kilo 64,5 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (Fubinica), 453 gram skank, 192 gram kokain, 56 gram metamfetamin, 6,3 gram eroin, 86 bin 74 sentetik ecza hap, 314 adet ve yaklaşık 57 bin 600 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 4 hassas terazi, 4 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

        Operasyonlarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda döviz ve Türk lirasına da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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