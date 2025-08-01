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        Antalya semalarında süzülen "balonlar" turizme çeşitlilik sunuyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / SERVET TÜMER - Antalya'da hizmete giren sıcak hava balon turları, kentin turizmine çeşitlilik kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:06 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:06
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        Antalya semalarında süzülen "balonlar" turizme çeşitlilik sunuyor
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN / SERVET TÜMER - Antalya'da hizmete giren sıcak hava balon turları, kentin turizmine çeşitlilik kazandırıyor.

        Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya, alternatif turizm potansiyelleriyle yerli ve yabancı turistlere eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor.

        Kentin sahil, tarih, kültür, spor, kongre, doğa, düğün turizmine sıcak hava balonları da eklendi. Serik ilçesindeki Aspendos Antik Kenti'nin bulunduğu bölgeden havalanan balonlar, Antalya'nın semalarında süzülerek turistleri, gökyüzünde keşfe çıkarıyor. 12-16 ve 18 kişilik sepetlere binen turistler, kentin doğal güzelliklerini ve tarihi mekanlarını gökyüzünden görme imkanı buluyor.

        Kentteki ilk sıcak hava balonu turlarını başlatan Attaleia Baloons Müdürü Mehmet Keleş, AA muhabirine, Antalya'nın dünyanın önemli turizm merkezlerinden olduğunu ve gelen turistlerin aradığı her türlü tatil imkanını bulabildiğini söyledi.

        Bölgedeki balon turizminin eksikliğini hissettiklerini dile getiren Keleş, "Pamukkale'de, Kapadokya'da balon turizmi çok yaygın. Antalya'ya gelen turistler, sıcak hava balonlarına da binmek istiyor ve acenteler buradan tur düzenliyor. Mesafe de oldukça uzun. Antalya'da balon turizminin eksikliğini düşünerek bu işe girdik, tamamladığımızı düşünüyoruz, geri dönüşler oldukça iyi." diye konuştu.

        Taleplerin yüksek olduğunu ifade eden Keleş, ilk olarak 3 balonla başladıklarını ve ileriki günlerde bu sayıyı 5'e çıkaracaklarını dile getirdi.

        Yabancı turistlerin daha fazla ilgi gösterdiğini aktaran Keleş, ilk sırada Rusların geldiğini, Polonya ve Romanya'dan gelen turistlerin de yoğun talebi olduğunu belirtti.

        Antalya'nın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu ve balonlara binenlerin de güzel bir deneyim yaşadıklarını vurgulayan Keleş, "Balonlarla havalanan turistler, tarihi Aspendos Tiyatrosu, su kemerleri, Selçuklu Köprüsü ve Köprüçay'ı havadan görme fırsatını yakalıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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