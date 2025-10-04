Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat'ta tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın ​​​​​​​Manavgat ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 08:30 Güncelleme: 04.10.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın ​​​​​​​Manavgat ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Reşat D. yönetimindeki 27 AFM 221 plakalı çekici ve 33 EES 72 plakalı dorsesi bulunan tır ile Ercan Ş. idaresindeki 07 BYT 410 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, tır sürücüsü Mehmet Reşat D. yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Ercan Ş., tırla bariyerlerin arasına sıkışıp, dönerek sürüklendiğini iddia etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Hesap.com Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin: Emre hoca ile devam edeceğiz
        Hesap.com Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin: Emre hoca ile devam edeceğiz
        Alanya'da off-road araçlarıyla "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi
        Alanya'da off-road araçlarıyla "Gazze'ye destek" konvoyu düzenlendi
        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
        Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından