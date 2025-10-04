Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kayıp başvurusu yapılan banka memuru için arama başlatıldı

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde, ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan banka memuru Özgür B. için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 22:24 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kayıp başvurusu yapılan banka memuru için arama başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde, ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan banka memuru Özgür B. için arama çalışması başlatıldı.

        Elmalı Ziraat Bankası Şubesi'nde görev yapan 20 yıllık memur Özgür B'den (48) sabah saatlerinden bu yana haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

        Özgür B'nin bulunması için emniyet güçleri arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Kayalıkta mahsur kaldı, ekipleri beklemeden yüzerek kıyıya çıktı
        Kayalıkta mahsur kaldı, ekipleri beklemeden yüzerek kıyıya çıktı
        Alanya'da motosiklet tamirhanesinde yangın
        Alanya'da motosiklet tamirhanesinde yangın
        Antalya'daki Doğal Yaşam Parkı'nda tedavileri tamamlanan güvercinler doğaya...
        Antalya'daki Doğal Yaşam Parkı'nda tedavileri tamamlanan güvercinler doğaya...
        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da narkotik suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da denizde yüzünde dalış maskesi olan erkek cesedi bulundu
        Antalya'da denizde yüzünde dalış maskesi olan erkek cesedi bulundu
        Zülfü Livaneli Antalya Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu
        Zülfü Livaneli Antalya Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu