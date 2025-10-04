Antalya'da kayıp başvurusu yapılan banka memuru için arama başlatıldı
Antalya'nın Elmalı ilçesinde, ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan banka memuru Özgür B. için arama çalışması başlatıldı.
Elmalı Ziraat Bankası Şubesi'nde görev yapan 20 yıllık memur Özgür B'den (48) sabah saatlerinden bu yana haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Özgür B'nin bulunması için emniyet güçleri arama çalışması başlattı.
