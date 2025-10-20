Habertürk
        Antalya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 20.10.2025 - 10:59 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:59
        Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Belek Mahallesi'ndeki bir gayrimenkul emlak ofisine gelen Alper Al (22) ve Ahmet Koç (25) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iş yerindeki bir grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Koç ve Al ile gruptakiler birbirine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Koç ofis içinde, Al da sokakta vuruldu. Silahlı kavgada, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Koç ve Al'ın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, Koç ve Al'ın otomobille olay yerine geldikleri, birinin elinde tüfek olduğu, ardından taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığı ve kaçmaya çalışan kişinin vurularak yere yığıldığı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

