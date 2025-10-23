Sektör paydaşlarını bir araya getiren Antalya Turizm Fuarı'nda erken rezervasyon kampanyaları değerlendirildi.

GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. "Türk turizminin kalbi Antalya'da yüzde 100 turizm" sloganıyla gerçekleştirilen fuar, 100 ülkeden 2 bini aşkın dünya destinasyonlarının temsilcilerini, otel gruplarını, tur operatörlerini, acenteleri ve teknoloji girişimcilerini buluşturdu.

Turizmin dünü, bugünü ve yarınının değerlendirildiği fuarda, 2026 erken rezervasyon kampanyaları da irdelendi. Otel, acente ve tur operatörleri kampanya kapsamında yapılan çalışmaları paylaşmaya başladı.

Fuara katılan TatilBudur Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk, gazetecilere, gelecek yılki tatil sezonu için erken rezervasyon kampanyasını 15 gün önce başlattıklarını söyledi.

Her yıl erken rezervasyon hacminde büyüme kaydedildiğini dile getiren Çubuk, "2026 yılı için de güzel talepler alıyoruz. İç pazarda artık erken rezervasyon talepleri artmaya başladı. Fiyatlar da makul seviyelerde gerçekleşiyor. Şu anda erken rezervasyon taleplerinden memnunuz." dedi.