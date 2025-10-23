Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Turizm Fuarı'nda erken rezervasyon kampanyaları değerlendirildi

        Sektör paydaşlarını bir araya getiren Antalya Turizm Fuarı'nda erken rezervasyon kampanyaları değerlendirildi.

        Giriş: 23.10.2025 - 11:44 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:03
        Antalya Turizm Fuarı'nda erken rezervasyon kampanyaları değerlendirildi
        Sektör paydaşlarını bir araya getiren Antalya Turizm Fuarı'nda erken rezervasyon kampanyaları değerlendirildi.

        GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. "Türk turizminin kalbi Antalya'da yüzde 100 turizm" sloganıyla gerçekleştirilen fuar, 100 ülkeden 2 bini aşkın dünya destinasyonlarının temsilcilerini, otel gruplarını, tur operatörlerini, acenteleri ve teknoloji girişimcilerini buluşturdu.

        Turizmin dünü, bugünü ve yarınının değerlendirildiği fuarda, 2026 erken rezervasyon kampanyaları da irdelendi. Otel, acente ve tur operatörleri kampanya kapsamında yapılan çalışmaları paylaşmaya başladı.

        Fuara katılan TatilBudur Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk, gazetecilere, gelecek yılki tatil sezonu için erken rezervasyon kampanyasını 15 gün önce başlattıklarını söyledi.

        Her yıl erken rezervasyon hacminde büyüme kaydedildiğini dile getiren Çubuk, "2026 yılı için de güzel talepler alıyoruz. İç pazarda artık erken rezervasyon talepleri artmaya başladı. Fiyatlar da makul seviyelerde gerçekleşiyor. Şu anda erken rezervasyon taleplerinden memnunuz." dedi.

        Yerli turistte tatil alışkanlığının da yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Çubuk, insanların hem daha uygun hem de istedikleri yerde tatil yapabilmek için bu dönemde başlatılan kampanyaları iyi değerlendirdiklerini kaydetti.

        Çubuk, yerli turiste güvenilir adreslerden erken rezervasyonlarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

