Antalya'da iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan iki sürücü, sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan araç, o sırada rampa çıkan C.Ö. (48) kontrolündeki 07 BMP 494 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki kamyon da şarampole devrildi.

