Antalya'da ormanlık alanda mahsur kalan yaralı turist kurtarıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan Polonya uyruklu yaralı turist ekiplerce kurtarıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan Polonya uyruklu yaralı turist ekiplerce kurtarıldı.
Kiriş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Bölgeye ulaşan AFAD, UMKE ve diğer sivil toplum kuruluşu olan Kemer Arama ve Kurtarma Derneği arama çalışması başlattı.
Polonya vatandaşı olan yaralı turist Monika Anna, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Sağlık ekibine teslim edilen yaralı turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.