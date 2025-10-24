Antalya'da fırtına ve yağıştan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yapılıyor

Öte yandan, TARSİM sigortalı 85 üreticinin afet ihbarında bulunulduğu ve TARSİM ekspertiz ekiplerinin de bugün bölgede çalışma yaptığı öğrenildi.​​​​​​​

"Serik'te meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle kapalı ortam seralarda çatı çökmeleri, örtü malzemelerinde yırtılmalar ve sera içerisindeki ürünlerde zararlar meydana geldi. Tespit komisyonumuzca ekipler görevlendirilerek çalışmalarına başladı."

Bölgeye giden Serik Kaymakamı Cemal Şahin ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.

Dün fırtına ve yağış, Yukarıkocayatak, Abdurrahmanlar, Şatırlı ve Eskiyörük mahallelerinde bulunan seralara zarar verdi.

