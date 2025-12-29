Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Syedra Antik Kenti'nin zeytinyağı üretim merkezi olduğu tespit edildi

        MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda tespit edilen 100'den fazla zeytinyağı işliği, şehrin antik dönemde önemli bir zeytinyağı üretim merkezi olduğunu ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:26 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Syedra Antik Kenti'nin zeytinyağı üretim merkezi olduğu tespit edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda tespit edilen 100'den fazla zeytinyağı işliği, şehrin antik dönemde önemli bir zeytinyağı üretim merkezi olduğunu ortaya koydu.

        Geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki kazı çalışmaları devam ediyor.

        Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu'nun izlerini taşıyan tarihi alan stadyumu, tiyatrosu, meclisi, hamamı, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, havuzları, sarnıçları, sütunlu caddesi, vaftiz mağarası ve zeytin işlikleriyle dikkati çekiyor.

        Kazı Başkanı Ergürer, AA muhabirine, kazılarda bulunan zeytinyağı işliklerinin kentin önemli bir üretim merkezi olduğunu gösterdiğini söyledi.

        Syedra'da zeytinyağı işliklerinin en sık rastladıkları mimari unsurlardan biri olduğunu belirten Ergürer, "Kazı çalışmalarıyla açığa çıkardığımız 20'ye yakın zeytinyağı işliği var. Bunun dışında, antik kentin tamamında 100'den fazla zeytinyağı işliği tespit ettik. Bunlar, kentte çok yoğun bir zeytinyağı üretiminin olduğunu gösteriyor." dedi.

        - "Zeytinyağı işliklerinin kent içinde olması ilginç"

        Ergürer, kentte neredeyse her yapının altında bir zeytinyağı ya da diğer üretimlere ait atölye ve işliklerin olduğuna dikkati çekerek, bunların üzerinde de 2 veya 3 katlı konutların bulunduğunu kaydetti.

        Evlerin caddeye bakan taraflarında üretime yönelik dükkan, üst katlarda ise insanların yaşadığı konutların olduğunu anlatan Ergürer, "Zeytinyağı işliklerinin kent içinde olması bizim için ilginç oldu. Genelde üretimler kentin dışında, sur dışındaki alanlarda olur. Burada ise neredeyse her yapının altında olması dikkat çekici. Bu durum, burada zeytinyağı üretiminin yoğun bir şekilde yapıldığını gösteriyor." diye konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle Geleceğe Miras Projesi kapsamında çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Ergürer, 2024'te kentin güneybatı caddesinde neredeyse tüm taş ve malzemelerin orijinal yerinde olduğu bir zeytinyağı işliğini tespit ettiklerini kaydetti.

        Ergürer, zeytinyağının biriktirildiği, o dönemde "pitos" olarak adlandırılan büyük depolama kabının da yine orijinal yerinde bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

        "Bakanlığımıza bu bulguların belgelerini ve verilerini paylaştıktan sonra, burayı yeniden ayağa kaldırarak, gelen ziyaretçilere zeytinyağı üretimini göstermek amacıyla çalışma yaptık. Burada zeytinler işliklerde kırılıyor, pres bölümüne götürülüyor, ahşap kollar ve mekanizmalar yardımıyla zeytinyağı sıkılarak kaplara biriktiriliyor. Daha sonra çeşitli aletlerle diğer depolama kaplarına aktarılıyor."

        - "Ticaret ağında zeytinyağı işlikleri büyük rol oynamış olabilir"

        Milattan sonra 4. yüzyıl sonrasında Batı Roma'daki büyük bir huzursuzluğun insanları doğuya doğru yönelttiğini ifade eden Ergürer, bu nedenle Anadolu genelinde önemli bir nüfus artışı yaşandığı bilgisini verdi.

        Ergürer, bu dönemde Anadolu'da üretimin arttığını ve ticaret ağı içerisinde Syedra'daki zeytinyağı işliklerinin büyük rol oynamış olabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

        "Syedra'da da çok yoğun bir zeytin üretimi olduğunu tespit ettik. Kendi amforasını da ürettiğini bildiğimiz bu kentte 'Ada Taş' olarak adlandırılan limandan ürünler büyük ihtimalle Akdeniz'in karşı kıyılarına ya da başka bölgelere satılıyordu. Buradaki zeytinyağı işliklerinin sayısı, kentin nüfus yoğunluğuna göre oldukça fazla. Bu kadar yoğun bir üretim, kentin yalnızca kendi nüfusu için değil, mutlaka dışa satım amacıyla yapılmıştır."

        Syedra'da gezi güzergahı ve karşılama alanlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Ergürer, "Güneybatı bölümünde restore edilen zeytinyağı işliği de gezi güzergahı içerisinde yer alıyor. Ziyaretçi alımı başladığında bu alanlar tamamen açık olacak. Ziyaretçiler buraya gelerek tabelalar ve görsel unsurlar aracılığıyla bilgi alma imkanına sahip olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar

        Benzer Haberler

        Antalya'da evinde ölü bulunan yaşlı kadının kızı ve erkek arkadaşı tutuklan...
        Antalya'da evinde ölü bulunan yaşlı kadının kızı ve erkek arkadaşı tutuklan...
        Türkiye Kazakistan'a en fazla turist gönderen 5. ülke
        Türkiye Kazakistan'a en fazla turist gönderen 5. ülke
        Genç ressamın hayalleri, Engelsiz Sanat Projesi ile renklendi
        Genç ressamın hayalleri, Engelsiz Sanat Projesi ile renklendi
        Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kiş...
        Polisin bir kadını ölümün ucundan aldığı olayda sözleriyle pes dedirten kiş...
        Bağımlılıkla mücadelede sanat, rehabilitasyon sürecine destek sağlıyor
        Bağımlılıkla mücadelede sanat, rehabilitasyon sürecine destek sağlıyor
        Wilson hastası kadının yeni yıl dileği "karaciğer nakliyle" gerçek oldu
        Wilson hastası kadının yeni yıl dileği "karaciğer nakliyle" gerçek oldu