        Antalya Haberleri

        Bağımlılıkla mücadelede sanat, rehabilitasyon sürecine destek sağlıyor

        YİĞİTHAN YILDIZ - Antalya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde gerçekleştirilen sanat ve üretim odaklı faaliyetler, bağımlılıkla mücadele eden bireylerin "kolay haz" odaklı alışkanlıklardan uzaklaşarak sabır ve emekle rehabilite edilmesine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:08
        Bağımlılıkla mücadelede sanat, rehabilitasyon sürecine destek sağlıyor
        YİĞİTHAN YILDIZ - Antalya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde gerçekleştirilen sanat ve üretim odaklı faaliyetler, bağımlılıkla mücadele eden bireylerin "kolay haz" odaklı alışkanlıklardan uzaklaşarak sabır ve emekle rehabilite edilmesine katkı sağlıyor.

        Antalya Yeşilay Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelenin psikolojik ve nörolojik boyutlarına dikkati çekerek, rehabilitasyon sürecinde haz odaklı yaşam anlayışından emek odaklı mutluluğa geçişin kritik önem taşıdığını söyledi.

        Bağımlılık türlerinin ortak paydasının, beynin ödül mekanizması olan dopamin salınımı olduğunu vurgulayan Özcan, özellikle dijital dünyanın sunduğu hızlı ve kısa içeriklerin ciddi riskler barındırdığına dikkati çekti.

        Bağımlılık sürecinin etkilerini değerlendiren Özcan, şöyle konuştu:

        "Bağımlılıkların ortak noktası, kolay dopamine yani kolay mutluluğa dayanmasıdır. Mücadele ettiğimiz ekran ve teknoloji bağımlılığında da aynı durum yaşanıyor. 'Reels' gibi içeriklerin kaydırılması sırasında çok hızlı haz veren, düşünme ve dikkat gerektirmeyen bir süreçten geçiliyor. Madde bağımlılığı dahil tüm bağımlılıklarda, kolay dopamine ulaşma ve bunun ardından gelen bir çöküş süreci ortaya çıkıyor."

        - Sanat odaklı rehabilitasyon süreci

        YEDAM atölyelerinde resim, heykel ve çeşitli el sanatı ürünlerinin hazırlanma sürecinin, bağımlılıkla mücadele eden danışanların konsantrasyonunu artırdığını ve onlara sabretmeyi öğrettiğine işaret eden Özcan, sanatın iyileştirici gücüne dikkati çekti.

        Sanata geçişle birlikte emek, konsantrasyon ve odaklanma sürecinin başladığını vurgulayan Özcan, " Bunun sonucunda ortaya çıkan eserler sergileniyor. İnsanların bu eserleri görüp takdir etmesi, her sanatçının isteyeceği bir durumdur. Böylece bireyler, zorlu ve emek isteyen bir sürecin sonunda ulaşılan mutlulukla, kolay yoldan elde edilen haz arasındaki farkı yaşayarak görüyor. Bu deneyimin ardından, ucuz ve kolay dopaminlere ya da yüzeysel içeriklere rağbet etmemeyi de süreç içerisinde öğreniyorlar." diye konuştu.

        Bağımlılıktan kurtulma sürecinde en riskli aşamalardan birinin boşluk hissi olduğunu dile getiren Özcan, sanat atölyelerinin bu boşluğu dolduran güçlü bir aidiyet alanı sunduğunu söyledi.

        İnsanın aile ve toplumla kurduğu bağı bir çiçeğin köklerine benzeten Özcan, "Bir çiçek türü için 'kökleri üşümüş' derler. İnsanlar da kökleriyle bu dünyada var olur. Bizim de ait olduğumuz bir aile ve farklı ortamlar var. Köklerimiz ne kadar ısınmış olursa, ne kadar köklerimizle bağ kurabilirsek aslında o kadar bağımlılıklara geçit vermemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Atölyelerde kazanılan becerilerin yalnızca bir hobi olarak kalmadığını vurgulayan Özcan, bu yetkinliklerin danışanların meslek edinmelerine zemin hazırladığını belirtti.

        Bu kapsamda İŞKUR ile işbirliği protokolü bulunduğunu aktaran Özcan, danışanların atölyelerde aldıkları eğitimler sayesinde mesleğe yönlendirilebildiğini, bunun da rehabilitasyon sürecini ve bireyin topluma yeniden kazandırılmasını desteklediğini kaydetti.

