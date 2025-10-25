Kaleiçi Evleri Projesine "Turizm Tasarım Ödülü" verildi

Projenin üç aşamalı değerlendirme sürecinde arşivler tarandı, evlerin sahipleri bulundu ve Kaleiçi sakinleriyle görüşüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ödül, ANFAŞ EXPO Center’da düzenlenen Antalya Turizm Fuarı (ATF25 Türkiye) kapsamında gerçekleştirilen törende verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.