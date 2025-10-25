Habertürk
        Antalya Haberleri

        Kaleiçi Evleri Projesine "Turizm Tasarım Ödülü" verildi

        Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, "Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri" Projesiyle Turizm Tasarım Ödülü almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:41
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ödül, ANFAŞ EXPO Center’da düzenlenen Antalya Turizm Fuarı (ATF25 Türkiye) kapsamında gerçekleştirilen törende verildi.

        Projenin üç aşamalı değerlendirme sürecinde arşivler tarandı, evlerin sahipleri bulundu ve Kaleiçi sakinleriyle görüşüldü.

        Proje kapsamında, Kaleiçi'nde 61 yapının geçmişi, 4 dilde belgesele aktarıldı.

        Kaleiçi'ndeki önemli konaklar, belgesel serisinde öne çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

