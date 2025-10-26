Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bağlantı Hatası" filminin galası yapıldı

        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Bağlantı Hatası" filmi, özel gösterim olarak seyirciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 22:38 Güncelleme: 26.10.2025 - 22:38
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bağlantı Hatası" filminin galası yapıldı
        Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Bağlantı Hatası" filmi, özel gösterim olarak seyirciyle buluştu.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

        Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı ve başrolde Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Çoşkun'un yer aldığı filmin gösterimi sonrası söyleşisi gerçekleştirildi.

        Yönetmen Usta, söyleşide yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 senedir bu filme hazırlandıklarını ve zorbalıkla ilgili mesajı verebilmek için senaryoyu birkaç defa baştan yazdıklarını söyledi.

        "Zorbalık okulda değil, ailede başlar" temasıyla filmi hazırladıklarını dile getiren Usta, şöyle konuştu:

        "Her gittiğimiz yolun sonu aileye çıkıyordu ve aileyi bu işin içine katmadan mesajı veremeyeceğimizi anladık. Zorbalık ailede başlar ama çözümü de ailede başlıyor. Zorbalığa uğrayan çocuklar ya da zorbalığı yapan çocuklar aileleriyle en az 6 ay terapiste gittiklerinde kolay bir şekilde sorunu çözdüklerini görüyoruz. Filmde akran zorbalığını anlatmak istedik. Zorbalık çocukların aileleriyle kurdukları ilişkilerin, sevginin, iletişim bağının kopmasından, esnemesinden kaynaklı, bu açıdan bu bağlar kuruldukça zorbalığın da azalacağına inanıyoruz. Bundan dolayı filmin ismini 'Bağlantı Hatası' dedik."

        Usta, gençlere filmi aileleriyle izlemelerini tavsiye etti.

        Yapımcı Ömer Faruk Sorak da zorbalığa dikkat çekmek amacıyla böyle bir film çektiklerini belirtti.

        Çocuklarda çok fazla akran zorbalığı olaylarının yaşandığını ifade eden Sorak, filmdeki konulardan daha sert durumların yaşandığını kaydetti. Filmin zorbalık konusunda bir farkındalık oluşturmasını temenni eden Sorak, ailelere de çocuklarıyla daha fazla iletişim kurmalarını önerdi.

        Söyleşiye, oyunculardan Asena Keskinci, Utku Çoşkun, Derinsu Sorak, Fatih Berk Şahin, Oğulcan Çiftçioğlu, Arda Adil Görgen, Doğa Özüm, Deniz Ali Cankorur da katıldı.

        Filmin konusu şöyle:

        "Bağlantı Hatası, gençlik dünyasında geçen, sosyal medya, kimlik arayışı, akran zorbalığı ve güç dengelerinin ön planda olduğu bir lise hikayesi... Evrenimizin merkezinde Eylül, babası Alper ve arkadaşları yer alır. Eylül, prestijli bir liseye başlayarak yeni bir hayatın eşiğine gelir. Üç ayda fiziksel olarak büyük değişim yaşayan Eylül, sosyal medyanın parlak dünyasına adım atar. Okuldaki güçlü 'Bully tayfası' tarafından zorbalığa uğrayan gençler, dijital dünyada karşılık vermeye karar verir. Eylül ve arkadaşları, bu zorbalığa 'dur' demek için cesur bir plan geliştirirler. Ancak zorbalara karşı başlattıkları dijital mücadele, Eylül ve arkadaşlarının hayatlarını beklenmedik bir yöne sürükler. Arkadaşlıklar sınanır, güç dinamikleri değişir ve Eylül'ün karşısına zorlu seçimler çıkar. Hem dijital hem de gerçek dünyada hayatta kalmaya çalışan gençlerin hikayesi, gençlik aşkları, arkadaşlıklar ve sosyal medya üzerinden ilerler. Kahramanlar kendi içindeki kişisel mücadelelerle yüzleşmek zorunda kalırken aileleri ile yaşadıkları kuşak çatışması işleri çok daha zora sokacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

