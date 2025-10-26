62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bağlantı Hatası" filminin galası yapıldı

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Bağlantı Hatası" filmi, özel gösterim olarak seyirciyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı ve başrolde Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Utku Çoşkun'un yer aldığı filmin gösterimi sonrası söyleşisi gerçekleştirildi.

Yönetmen Usta, söyleşide yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 senedir bu filme hazırlandıklarını ve zorbalıkla ilgili mesajı verebilmek için senaryoyu birkaç defa baştan yazdıklarını söyledi.

"Zorbalık okulda değil, ailede başlar" temasıyla filmi hazırladıklarını dile getiren Usta, şöyle konuştu:

"Her gittiğimiz yolun sonu aileye çıkıyordu ve aileyi bu işin içine katmadan mesajı veremeyeceğimizi anladık. Zorbalık ailede başlar ama çözümü de ailede başlıyor. Zorbalığa uğrayan çocuklar ya da zorbalığı yapan çocuklar aileleriyle en az 6 ay terapiste gittiklerinde kolay bir şekilde sorunu çözdüklerini görüyoruz. Filmde akran zorbalığını anlatmak istedik. Zorbalık çocukların aileleriyle kurdukları ilişkilerin, sevginin, iletişim bağının kopmasından, esnemesinden kaynaklı, bu açıdan bu bağlar kuruldukça zorbalığın da azalacağına inanıyoruz. Bundan dolayı filmin ismini 'Bağlantı Hatası' dedik."