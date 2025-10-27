5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi Antalya'da başladı

Türkiye Acil Tıp Vakfının ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi, dünyadan ve Türkiye'den çok sayıda acil tıp uzmanını Antalya'da buluşturdu.

Kongre, "Acil tıpta 5 yıllık bir miras, geleceğe bir vizyon" temasıyla Kemer ilçesindeki bir otelde başladı.

5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi Başkanı Prof. Dr. Mücahit Kapçı, AA muhabirine, kongrede resmi olarak 1213 katılımcı bulunduğunu ve her kongrede katılımcı sayısının arttığını söyledi.

Kongrenin ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğinin arttığını dile getiren Kapçı, "Kongremizin amacı acil tıp ve kritik bakım alanlarında, gelişen teknolojileri ve buradaki bilgi paylaşımlarını acil tıp camiamızla paylaşmak, ulusal ve uluslararası bilgi paylaşımını teşvik etmek ve işbirliğini artırmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek." dedi.

Kapçı, bu yıl yabancı katılımcı sayısının da geçen kongrelere göre fazla olduğunu belirtti.