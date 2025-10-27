Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "zimmet" suçlamasıyla Gümrük Müdürlüğünde görevli 5 şüpheli tutuklandı

        Antalya Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde görevli 5 memur tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 18:57 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:57
        Antalya'da "zimmet" suçlamasıyla Gümrük Müdürlüğünde görevli 5 şüpheli tutuklandı
        Antalya Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde görevli 5 memur tutuklandı.

        Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde görevli 10 memurun imha edilmesi gereken malzemeleri zimmetlerine geçirdikleri ve yasa dışı yollardan piyasaya sürüp maddi menfaat temin ettikleri kaydedildi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 83 şişe içki, 851 paket tütün mamulü, 185 paket parfüm, 95 paket kozmetik ürün, 8 adet elektronik sigara ve elektronik sigaraya ait kartuş ve kitler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve yüklü miktarda Türk lirası ele geçirilmiştir." denildi.

        Açıklamada, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin serbest bırakıldığı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandığı, 5'inin tutuklandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

