Kaş'ta "Cumhuriyet Yolunda Kaskımla Güvenli Sürüş" etkinliği düzenlendi

Etkinliğe Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ve ilçe protokolü de katıldı.

İslamlar Mahalle Muhtarı Şükran Ustali da ilçede görev yapan 54 muhtarın da etkinliğe katıldığını söyledi.

Etkinliğe katılan Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, motosiklet sürücülerinin güvenliği için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlikte jandarma ekiplerince ayrıca motosiklet sürücüleri koruyucu başlık ve kıyafetin önemi hakkında bilgilendirildi.

Kalkan Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlik kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına ait trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracında, öğrencilere ve vatandaşlara trafik eğitimi verildi.

