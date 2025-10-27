Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kaş'ta "Cumhuriyet Yolunda Kaskımla Güvenli Sürüş" etkinliği düzenlendi

        Kaş ilçesinde "Cumhuriyet Yolunda Kaskımla Güvenli Sürüş" adı verilen etkin gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 19:06 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:06
        Kaş'ta "Cumhuriyet Yolunda Kaskımla Güvenli Sürüş" etkinliği düzenlendi
        Kalkan Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlik kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına ait trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracında, öğrencilere ve vatandaşlara trafik eğitimi verildi.

        Etkinlikte jandarma ekiplerince ayrıca motosiklet sürücüleri koruyucu başlık ve kıyafetin önemi hakkında bilgilendirildi.

        Etkinliğe katılan Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, motosiklet sürücülerinin güvenliği için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kask takımının önemine de dikkati çektiklerini belirten Kumbasar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

        İslamlar Mahalle Muhtarı Şükran Ustali da ilçede görev yapan 54 muhtarın da etkinliğe katıldığını söyledi.

        Etkinliğe Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ve ilçe protokolü de katıldı.

