        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da denizde hortum oluştu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:29 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:29
        Alanya'da denizde hortum oluştu
        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

        İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Elikesik Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

        Hortum, bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

        Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

