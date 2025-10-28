Alanya'da denizde hortum oluştu
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Elikesik Mahallesi açıklarında hortum oluştu.
Hortum, bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
