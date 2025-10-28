Antalyaspor'un triatlon takımı, 34. Alanya Triatlon Yarışlarında derece elde etti

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Alanya Triatlon Yarışlarında, Antalyaspor'un triatlon takımı, derece elde etti.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Triatlon Federasyonu, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve çeşitli kurumların katkılarıyla düzenlenen organizasyona, 34 ülkeden 242'si yabancı 565 sporcu katıldı.

Antalyaspor triatlon takımı, organizasyondan bir gümüş ve bir bronz madalya ile ayrıldı. 20 ile 79 yaş aralığındaki triatletler, 1500 metrelik yüzme etabının ardından 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometrelik koşu etabını tamamladı.

Antalyasporlu Tatiana Vukolova kendi klasmanında ikinci olarak gümüş madalya, takım arkadaşı Necati Şevik ise kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.