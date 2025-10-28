Antalya'da jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Antalya'da jandarma ekibi, kaçak tütün operasyonu düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bazı adreslerde kaçak tütün ve mamullerinin satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen iki adreste yapılan aramalarda, 350 kilo kaçak tütün, 30 bin 200 makaron, 370 ambalajlı tütün, sigara basma makinesi ve kompresör ele geçirildi.