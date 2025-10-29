AK Parti'li Çokal, AND Parlamentosu'nda Türkiye'nin diplomasideki rolünü anlattı

AK Parti Antalya Milletvekili ve AND Parlamentosu Türk Grubu Başkanı Tuba Vural Çokal, Kolombiya'da gerçekleştirilen AND Parlamentosu Genel Kurul Toplantısı'nda Türkiye'nin dünya diplomasisindeki rolünü ve ülkeler arasında yapılabilecek işbirliklerini anlattı.

Çokal, yaptığı yazılı açıklamada, İbague kentinde düzenlenen Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'den temsilcilerin yer aldığı Genel Kurul Toplantısı'na katıldığını bildirdi.

Türkiye'nin dünya diplomasisindeki mesajını parlamento üyeleriyle paylaştığını aktaran Çokal, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' vizyonuyla birleştirerek, uluslararası ilişkilerde denge, diyalog ve adalet eksenli bir diplomasi anlayışını kararlılıkla sürdürmekte olduğunu ifade ettik. Ayrıca bu kararlılık, insan onurunun korunmasını esas almakta, temel hak ve özgürlükleri amasız ve fakatsız savunmakta, küresel düzeydeki ihlaller karşısında ise net ve tavizsiz bir duruş ortaya koymaktadır. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerinin, bu anlayışın sahadaki yansımaları olduğunu dile getirdik."

Adalet, barış ve ortak akıl ekseninde kıtaları buluşturan küresel bir köprü görevi gören Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ev sahipliği yapan turizm kenti olması ile de ünlü Antalya'nın milletvekili olduğuna dikkati çektiğini ifade eden Çokal, toplantıda, ülkeler arası işbirliği olanaklarına da değindiğini belirtti.

Parlamenter diplomasinin bölgeler arasındaki işbirliğini daha da pekiştireceğini aktardığını anlatan Çokal, bu anlamda gençlik ve eğitim alanında değişim programları, ticaret, yeşil ekonomi ve dijital dönüşümde stratejik ortaklıklar, kültürel ve turizmde kalıcı bağların tesisi gibi konularda birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde parlamenter diplomasinin etkinliğini artırma yönündeki iradesini sürdürdüğünü ilettiğini belirten Çokal, "Parlamento üyelerini 17-19 Nisan 2026'da yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettik. Bu foruma, Latin Amerika'dan daha güçlü bir katılımın önemli olduğunu vurguladık." ifadelerini kullandı.