Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        AK Parti'li Çokal, AND Parlamentosu'nda Türkiye'nin diplomasideki rolünü anlattı

        AK Parti Antalya Milletvekili ve AND Parlamentosu Türk Grubu Başkanı Tuba Vural Çokal, Kolombiya'da gerçekleştirilen AND Parlamentosu Genel Kurul Toplantısı'nda Türkiye'nin dünya diplomasisindeki rolünü ve ülkeler arasında yapılabilecek işbirliklerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 11:32 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Çokal, AND Parlamentosu'nda Türkiye'nin diplomasideki rolünü anlattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Antalya Milletvekili ve AND Parlamentosu Türk Grubu Başkanı Tuba Vural Çokal, Kolombiya'da gerçekleştirilen AND Parlamentosu Genel Kurul Toplantısı'nda Türkiye'nin dünya diplomasisindeki rolünü ve ülkeler arasında yapılabilecek işbirliklerini anlattı.

        Çokal, yaptığı yazılı açıklamada, İbague kentinde düzenlenen Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili'den temsilcilerin yer aldığı Genel Kurul Toplantısı'na katıldığını bildirdi.

        Türkiye'nin dünya diplomasisindeki mesajını parlamento üyeleriyle paylaştığını aktaran Çokal, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' vizyonuyla birleştirerek, uluslararası ilişkilerde denge, diyalog ve adalet eksenli bir diplomasi anlayışını kararlılıkla sürdürmekte olduğunu ifade ettik. Ayrıca bu kararlılık, insan onurunun korunmasını esas almakta, temel hak ve özgürlükleri amasız ve fakatsız savunmakta, küresel düzeydeki ihlaller karşısında ise net ve tavizsiz bir duruş ortaya koymaktadır. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerinin, bu anlayışın sahadaki yansımaları olduğunu dile getirdik."

        Adalet, barış ve ortak akıl ekseninde kıtaları buluşturan küresel bir köprü görevi gören Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ev sahipliği yapan turizm kenti olması ile de ünlü Antalya'nın milletvekili olduğuna dikkati çektiğini ifade eden Çokal, toplantıda, ülkeler arası işbirliği olanaklarına da değindiğini belirtti.

        Parlamenter diplomasinin bölgeler arasındaki işbirliğini daha da pekiştireceğini aktardığını anlatan Çokal, bu anlamda gençlik ve eğitim alanında değişim programları, ticaret, yeşil ekonomi ve dijital dönüşümde stratejik ortaklıklar, kültürel ve turizmde kalıcı bağların tesisi gibi konularda birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptığını kaydetti.

        Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde parlamenter diplomasinin etkinliğini artırma yönündeki iradesini sürdürdüğünü ilettiğini belirten Çokal, "Parlamento üyelerini 17-19 Nisan 2026'da yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettik. Bu foruma, Latin Amerika'dan daha güçlü bir katılımın önemli olduğunu vurguladık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?

        Benzer Haberler

        Ukrayna'nın 'domates' ve 'dikenli salatalık' kararı için çözüm çağrısı
        Ukrayna'nın 'domates' ve 'dikenli salatalık' kararı için çözüm çağrısı
        Türkiye acil tıpta ileri seviyede
        Türkiye acil tıpta ileri seviyede
        10 yaşındaki Defne, ilk sinema filmiyle Altın Portakal'da
        10 yaşındaki Defne, ilk sinema filmiyle Altın Portakal'da
        Antalya'da yabancı turist sayısı 16 milyonu geçti
        Antalya'da yabancı turist sayısı 16 milyonu geçti
        Cumhuriyet'e tanıklık eden Türk bayrağı
        Cumhuriyet'e tanıklık eden Türk bayrağı
        Olimpos'ta Kaya Tırmanışı Şenliği düzenlendi
        Olimpos'ta Kaya Tırmanışı Şenliği düzenlendi