        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Ticaret Borsasının ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

        Giriş: 30.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 30.10.2025 - 12:07
        Antalya Ticaret Borsasının ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

        Oda üyelerinin katılımıyla ATB Toplantı Salonunda düzenlenen programda, tarımsal üretim, ihracat, maliyet artışları ve finansmana erişim konuları ele alındı.

        ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, üreten çiftçinin, ürününe değer katan tüccarın ve ihracatla ülkenin refahına katkı sunan girişimcinin Cumhuriyet ekonomisinin temel gücü olduğunu belirtti.

        Borsa olarak sürdürülebilir üretimi ve adil ekonomik düzeni desteklemeyi görev bildiklerini ifade eden Çandır, "Dünya ticaret düzeni zorlu bir dönemden geçiyor. Popülist siyasetler ticareti olumsuz etkiliyor." dedi.

        Çandır, ekonomik göstergelere göre Antalya’nın ülke ortalamasının gerisinde kaldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

