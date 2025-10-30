Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serikspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'u 1 Kasım Cumartesi günü Sivas'ta konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 30.10.2025 - 14:36 Güncelleme: 30.10.2025 - 14:36
        Serikspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'u 1 Kasım Cumartesi günü Sivas'ta konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-beyazlı ekip, Kadriye Mahallesi'ndeki Serikspor Tesisleri'nde yapılan antrenmana, yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas, şut ve taktiksel çalışmayla tamamlandı.

        Antalya ekibi, sahasındaki tadilat nedeniyle Sivas BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

