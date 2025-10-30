Serikspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeşil-beyazlı ekip, Kadriye Mahallesi'ndeki Serikspor Tesisleri'nde yapılan antrenmana, yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas, şut ve taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.