Antalya'da "Avrasya Yer Bilimleri Kongresi ve Sergisi" düzenlenecek

Kongre, yer bilimleri araştırmaları, enerji dönüşümü, kritik madenler ve sürdürülebilir kalkınma konularında Türkiye'nin ve bölgenin stratejik vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.

Ankara Üniversitesi ve Society of Exploration Geophysicists (SEG) işbirliğiyle organize edilen kongrede, 18 ülkeden bilim insanı, mühendisler, kamu temsilcileri ve sektör liderleri bir araya gelecek.

Antalya'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Avrasya Yerbilimleri Kongresi ve Sergisi (Eurasia Geoscience Congress & Exhibition - EGCE2025), 2-6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.