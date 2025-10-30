Antalya'da "Avrasya Yer Bilimleri Kongresi ve Sergisi" düzenlenecek
Antalya'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Avrasya Yerbilimleri Kongresi ve Sergisi (Eurasia Geoscience Congress & Exhibition - EGCE2025), 2-6 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Ankara Üniversitesi ve Society of Exploration Geophysicists (SEG) işbirliğiyle organize edilen kongrede, 18 ülkeden bilim insanı, mühendisler, kamu temsilcileri ve sektör liderleri bir araya gelecek.
Kongre kapsamındaki "Yüksek Teknolojiler İçin Vazgeçilmez Kaynaklar: Kritik Madenlerin Geleceği" panelinde, Türkiye'nin enerji ve madencilik politikalarının yanı sıra kritik madenlerin stratejik önemi konuşulacak.
Kongre, yer bilimleri araştırmaları, enerji dönüşümü, kritik madenler ve sürdürülebilir kalkınma konularında Türkiye'nin ve bölgenin stratejik vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.
