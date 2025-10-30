Antalya'da çukura düşen Rus turist itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 metre derinlikteki çukura düşen Rus turist, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Barbaros Mahallesi'nde, Rus kadın turist, akşam saatlerinde 4 metre derinliğindeki çukura düştü
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede ayağında kırık olduğu belirlenen turist, itfaiye ekiplerince çukurdan çıkarıldı.
Yaralı turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
