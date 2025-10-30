Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da çukura düşen Rus turist itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 metre derinlikteki çukura düşen Rus turist, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 23:07 Güncelleme: 30.10.2025 - 23:07
        Antalya'da çukura düşen Rus turist itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 metre derinlikteki çukura düşen Rus turist, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Barbaros Mahallesi'nde, Rus kadın turist, akşam saatlerinde 4 metre derinliğindeki çukura düştü

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede ayağında kırık olduğu belirlenen turist, itfaiye ekiplerince çukurdan çıkarıldı.

        Yaralı turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

