Kumluca'da yeşil vatan için fidanlar toprakla buluştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrenciler tarafından fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Yeşil vatan" teması ve "Benim okulum geleceğe çare" sloganıyla başlattığı proje kapsamında Kumluca Beykonak Sevim Öner İlk ve Ortaokulu'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Programa, Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Müftüsü Bedir Aydın, İlçe Tarım Müdürü İsa Akşit ve İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çiftçi, mahalle muhtarları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Tekdemir, projesinin önemine vurgu yaparak, "Bugün sadece fidan dikmiyoruz, geleceğe umut ekiyoruz. Çocuklarımız, bu fidanlarla birlikte büyüyerek doğayı koruma sorumluluğunu da öğrenecekler. İlçemizdeki tüm okullarımız da bugün bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu duyarlı katılım için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.