Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 16:38 Güncelleme: 01.11.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

        Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan Onur Doker'den (37) haber alamayan annesi Fatma Bektaş, Kayseri'den Antalya'ya geldi.

        Eve giremeyen Bektaş'ın ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İçeri giren sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Doker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcı ve polisin incelemesinin ardından, Doker'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Çakılların Dili" sergisi açıldı
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Çakılların Dili" sergisi açıldı
        "Adil-i Mutlak" hat sergisi, Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'd...
        "Adil-i Mutlak" hat sergisi, Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'd...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye hala bir sığınak, bir umut kapısıyız
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye hala bir sığınak, bir umut kapısıyız
        Bakan Memişoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik yıl açılış...
        Bakan Memişoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik yıl açılış...
        Günlerdir haber alamadığı oğlunun cansız bedeni bulundu; 'Mahvoldum, Onur'u...
        Günlerdir haber alamadığı oğlunun cansız bedeni bulundu; 'Mahvoldum, Onur'u...
        Kültür Yolu Festivalleri turizmin çeşitlendirilmesine de katkı sunuyor
        Kültür Yolu Festivalleri turizmin çeşitlendirilmesine de katkı sunuyor