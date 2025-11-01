Antalya&#39;da oynanan hazırlık turnuvasının ikinci maçında 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İngiltere&#39;yi 3-2, Portekiz ise Galler&#39;i 3-0 mağlup etti.Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi&#39;nde düzenlenen özel turnuvaya, Türkiye, İngiltere, Portekiz ve Galler 16 yaş altı milli takımları katıldı.İlk maçında Portekiz&#39;e 2-0 mağlup olan 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında İngiltere&#39;yi 31 ve 45. dakikalarda Muhammed Esad Deniz ile 47. dakikada Salih Yuşa Canım&#39;ın kaydettiği gollerle 3-2 mağlup etti.Al Nassr&#39;da forma giyen Portekizli milli futblcu Cristiano Ronaldo&#39;nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Dos Santos da turnuvada Portekiz takımında yer aldı.Genç futbolcu, Portekiz&#39;in Türkiye&#39;ye karşı 2-0 kazandığı ilk hazırlık mücadelesinde son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.Babası gibi forvet hattında görev yapan Cristiano Dos Santos, ikinci hazırlık maçında Galler karşında ilk 11&#39;de sahaya çıktı.Portekiz ekibi karşılaşmayı, 42. dakikada Cristiano Dos Santos, 65 ve 90. dakikada ise Rafael Cabral&#39;ın attığı gollerle 3-0 kazandı. Genç oyuncu Dos Santos, ikinci yarı 62. dakikada oyundan çıkarak yerini takım arkadaşına bıraktı. Karşılaşmayı, Ronaldo&#39;nun annesi Dolores Aveiro da izledi.Turnuva, aynı sahada 4 Kasım Salı günü Türkiye-Galler ve Portekiz-İngiltere maçları ile sona erecek.