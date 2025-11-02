Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:17
        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

        Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

