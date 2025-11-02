Futbol Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin 4. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Bucak Belediye Oğuzhanspor'a 1-0 mağlup oldu.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Hakan Yüncü, Nusret Kabasakal ve Ali Osman Uçar hakem üçlüsü yönetti.

Her iki takımında kontrollü başladığı maçın ilk devresinde gol olmadı.

Karşılaşmanın son dakikalarında ceza alanı yan çizgisinde faul kazanan Bucak Belediye Oğuzhanspor, Fahri Eren Pamuk'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Başka gol olmayan karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.