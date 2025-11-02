Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Futbol Bölgesel Amatör Lig

        Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin 4. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Bucak Belediye Oğuzhanspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 16:50 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:50
        Futbol Bölgesel Amatör Lig
        Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Hakan Yüncü, Nusret Kabasakal ve Ali Osman Uçar hakem üçlüsü yönetti.

        Her iki takımında kontrollü başladığı maçın ilk devresinde gol olmadı.

        Karşılaşmanın son dakikalarında ceza alanı yan çizgisinde faul kazanan Bucak Belediye Oğuzhanspor, Fahri Eren Pamuk'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

        Başka gol olmayan karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

