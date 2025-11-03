Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergiler ziyaretçilerini ağırlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergiler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 13:53 Güncelleme: 03.11.2025 - 13:53
        Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergiler ziyaretçilerini ağırlıyor
        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamındaki sergiler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki son durağı Antalya'da, kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

        Festival kapsamında, Antalya Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen "Antalya Kelebekleri Özel Kostüm" sergisi, ziyaretçiler tarafından geziliyor.

        Usta öğretici Müzeyyen Cantürk, burada yaptığı konuşmada, sergi için bölgede yaşayan 300'ün üzerinde kelebeğin kanatlarının araştırıldığını söyledi.

        İpek üzerine birebir işlenen kanat şekilleri ile koleksiyon oluşturulduğunu anlatan Cantürk, "Antalya, Isparta ve Burdur yörelerindeki tarih, kültür, doğa ve endemik türler araştırıldı, sanatla bütünleşince ortaya farklı eserler çıktı. İpek kumaş üzerine kelebeklerin desenlerinden oluşan işlemeler yapıldı." diye konuştu.

        İpek dokuma üzerine boyama ve boncuk işlemeler yapıldığını belirten Cantürk, koleksiyonların yapım aşamasının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü kaydetti.

        - "Antalya Yerel Kuşlar" sergisi

        Festival kapsamında, Antalya Olgunlaşma Enstitüsünde "Antalya Yerel Kuşlar" sergisi de açıldı.

        Sergide, Antalya'da yıl boyu görülen yerli kuş türlerini konu alan tablolar yer aldı.

        Sanat tasarım bölümü usta öğreticisi Nadya Çimen, yaptığı açıklamada, sergide 5 sanatçının eserinin bulunduğunu söyledi.

        Suluboya, minyatür tarama ve tezhip teknikleriyle çalışıldığını anlatan Çimen, "Sergi için kentte yaşayan kuşlarla ilgili araştırma yaptık. Antalya'da yaşayan çok sayıda kuş var. Sürekli yaşayan kuşları sergilemek istedik." ifadesini kullandı.

        Festival kapsamındaki sergiler, 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

