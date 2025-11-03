Habertürk
        Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

        Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın, Göztepe'nin mağlup olduğu, Fenerbahçe'nin evinde yenemediği Alanyaspor'dan bir puanla ayrılmanın değerli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 23:06 Güncelleme: 03.11.2025 - 23:06
        Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe maçından sonra bugünkü maçın kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.

        Fenerbahçe maçının ardından oyun anlayışlarını göstermesi açısından Alanyaspor maçının anlamlı olduğunu anlatan Yılmaz, "Oyumuzun kırılması, öz güvenimizin gitmesi açısından, gitti mi, gitmedi mi, oyunumuz aynı yerden devam ediyor mu, etmiyor mu, bunu görmek açısından bu maç çok önemliydi. Çünkü bizim, çok güçlü bir oyunumuz var. Bunu devam ettirmek açısından çok önemli bir maçtı." dedi.

        Yılmaz, hem istatistiklerde hem oyun olarak Alanyaspor'un önünde olduklarını savunarak, "Ceza sahasında yaklaşık 31 kere topla buluştuk. Rakibin çok hızlı ve atletik oyuncuları var. Alanya deplasmanı çok zor bir deplasman. Beşiktaş'ın, Göztepe'nin mağlup olduğu, Fenerbahçe'nin de kendi evinde yenemediği Alanyaspor ile oynadık. Bizim buradan bir puanla ayrılmamız çok değerliydi." diye konuştu.

        Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Yılmaz, çok stratejik bir maç oynadıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

