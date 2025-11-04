Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Muratpaşa Mahallesi, 653 Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan Ahmet Gök'ten (78) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Gök'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
