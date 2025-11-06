29 yıllık böbrek hastasının nakil hayali 45 dakikada çıkan bağışla gerçekleşti

AYŞE YILDIZ - Antalya'da 29 yıldır kronik böbrek yetmezliği çeken 61 yaşındaki kadın, organ ve doku nakil listesine alındıktan 45 dakika sonra çıkan bağışla hayata tutundu.

Kumluca ilçesinde yaşayan Ayşe İnce, 1996'da erken doğum sırasında bebeğini kaybederek, yoğun bakıma alındı.

Yaklaşık iki ay yoğun bakımda kalan İnce, böbrek rahatsızlıkları sonucu diyalize girmeye başladı.

Geçirdiği operasyon ve tedaviler sonucunda 1997'de tekrar böbrekleri çalışan İnce, ilaç tedavisi ve diyetle hayatına devam etti. Birkaç yıl önce böbrekleri iflas eden İnce, önce periton diyalizine alındı. Sağlık sorunları artınca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvuran İnce'ye böbrek nakli önerildi.

Eylül ayının başında tüm tetkiklerini yaptırarak organ nakli merkezine başvuran İnce, yaklaşık bir hafta sonra sağlık kurulunun kararıyla Sağlık Bakanlığının organ ve doku nakil listesine alındı. İnce'ye listeye alındıktan 45 dakika sonra dokuları tamamen uyumlu İstanbul'dan bağış çıktı.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner başkanlığındaki ekip, İnce'ye İstanbul'dan uçakla getirilen böbreği nakletti. Sağlığına kavuşan İnce, AA muhabirine, 17 Mart 1996'da hem bebeğini hem böbreklerini kaybettiğini söyledi. O günden sonra zorlu süreç yaşadığını dile getiren İnce, "Ameliyattan sonra böbreğin çalışır dediler, çalışmadı. Bir seferinde vücudumdan 7 kilo sıvı aldılar. Bir süre diyalize girdim. Ameliyattan bir yıl sonra böbreklerim çalıştı ama tedavime devam edildi. Beslenmeme çok dikkat ettim. Diyetime hep özen gösterdim. Tuzu hayatımdan tamamen çıkarmıştım. Salçam bile tuzsuzdu. Bol bol yoğurt tüketiyordum." diye konuştu. Nakil listesine alındıktan 45 dakika sonra bağış çıkmasına şaşırdığını anlatan İnce, "Kaydım oluşturulduktan sonra nakil çıkmış, hemen beni çağırdılar. Geldik, akşam nakil yaptılar. Yapılan bağış sayesinde sağlığıma kavuştum, hep o aile için dua ediyorum. Keşke herkes bağış yapsa. Hayır duasını alırlar. En güzel iyilik olur." dedi.