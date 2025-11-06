2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası finalleri Antalya'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Antalya Valiliği destekleri ile Dünya Kürek Federasyonu (World Rowing) ve Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen 2025 Dünya Sahil Sürat (Beach Sprint) Şampiyonası'nın finalleri, Manavgat ilçesinde başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenen şampiyonada yaptığı konuşmada, Sahil Sürat yarışlarının geçen yıl olimpik statü kazandığını hatırlattı.

Ev sahipliği kararının kürek sporu açısından kritik önem taşıdığını belirten Ertürk, "Daha önce hiç bu seviyede bir yarış alamamıştık. Adaylıkta da oyların tamamını alarak bu yarışa ev sahipliği yapıyoruz. Bunun aynı zamanda sadece bölgesel değil ülke için de önemi var. Burada bizim kürekte gerçekten dominant ve söz sahibi bir ülke olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın düzenlendiği bölgede kürek sporuna ilginin artacağını aktaran Ertürk, şöyle konuştu:

"Eminim buradaki çocuklar küreğe başlayıp 5-10 yıl sonra abileri, ablaları gibi madalyalarla Türkiye'ye gurur yaşatacak. Amacımız öncelikle Los Angeles'ta ciddi kalabalık bir ekiple ülkemizi temsil etmek. Tabii burada sürpriz yapabilecek ekiplerimiz olduğunu da düşünüyorum. Asıl amaç Brisbane'de 4 yıl sonra bu kalabalık ekipten üst seviyede yarışıp orada bayrağımızı göndere çektirecek sporcular yetiştirmek."

- "Olimpiyat kotasını Türkiye'den vermek istiyoruz"

Ertürk, şampiyonaya uluslararası katılımın yüksek olmasının bölge turizmini canlandırdığına işaret ederek, organizasyonda 55 ülkeden 600'ün üstünde sporcunun yarıştığını kaydetti.

Federasyonun en büyük stratejik hedeflerinden birinin de 2027'de dünya şampiyonasına ev sahipliği yaparak olimpiyat elemelerini Türkiye'de gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Ertürk, "Amacımız 2027'de hem deniz küreğinde hem diğer branşlarda elimizden geldiğince bu adaylığı sürdürüp olimpiyat kotasını Türkiye'den vermek istiyoruz. Kalifikasyon yarışlarının Türkiye'de olması en büyük arzumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ertürk, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da küreğe çok destek olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.

9 Kasım'da sona erecek şampiyonada Türkiye ev sahibi olarak bütün dallara 17 sporcu, 5 antrenör ve 2 fizyoterapistten oluşan kalabalık bir ekiple katılıyor.