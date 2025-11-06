Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası finalleri Antalya'da başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Antalya Valiliği destekleri ile Dünya Kürek Federasyonu (World Rowing) ve Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen 2025 Dünya Sahil Sürat (Beach Sprint) Şampiyonası'nın finalleri, Manavgat ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:34 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        2025 Dünya Sahil Sürat Şampiyonası finalleri Antalya'da başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Antalya Valiliği destekleri ile Dünya Kürek Federasyonu (World Rowing) ve Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen 2025 Dünya Sahil Sürat (Beach Sprint) Şampiyonası'nın finalleri, Manavgat ilçesinde başladı.

        Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Çamiçi Halk Plajı'nda düzenlenen şampiyonada yaptığı konuşmada, Sahil Sürat yarışlarının geçen yıl olimpik statü kazandığını hatırlattı.

        Ev sahipliği kararının kürek sporu açısından kritik önem taşıdığını belirten Ertürk, "Daha önce hiç bu seviyede bir yarış alamamıştık. Adaylıkta da oyların tamamını alarak bu yarışa ev sahipliği yapıyoruz. Bunun aynı zamanda sadece bölgesel değil ülke için de önemi var. Burada bizim kürekte gerçekten dominant ve söz sahibi bir ülke olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.

        Şampiyonanın düzenlendiği bölgede kürek sporuna ilginin artacağını aktaran Ertürk, şöyle konuştu:

        "Eminim buradaki çocuklar küreğe başlayıp 5-10 yıl sonra abileri, ablaları gibi madalyalarla Türkiye'ye gurur yaşatacak. Amacımız öncelikle Los Angeles'ta ciddi kalabalık bir ekiple ülkemizi temsil etmek. Tabii burada sürpriz yapabilecek ekiplerimiz olduğunu da düşünüyorum. Asıl amaç Brisbane'de 4 yıl sonra bu kalabalık ekipten üst seviyede yarışıp orada bayrağımızı göndere çektirecek sporcular yetiştirmek."

        - "Olimpiyat kotasını Türkiye'den vermek istiyoruz"

        Ertürk, şampiyonaya uluslararası katılımın yüksek olmasının bölge turizmini canlandırdığına işaret ederek, organizasyonda 55 ülkeden 600'ün üstünde sporcunun yarıştığını kaydetti.

        Federasyonun en büyük stratejik hedeflerinden birinin de 2027'de dünya şampiyonasına ev sahipliği yaparak olimpiyat elemelerini Türkiye'de gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Ertürk, "Amacımız 2027'de hem deniz küreğinde hem diğer branşlarda elimizden geldiğince bu adaylığı sürdürüp olimpiyat kotasını Türkiye'den vermek istiyoruz. Kalifikasyon yarışlarının Türkiye'de olması en büyük arzumuz." değerlendirmesinde bulundu.

        Ertürk, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da küreğe çok destek olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.

        9 Kasım'da sona erecek şampiyonada Türkiye ev sahibi olarak bütün dallara 17 sporcu, 5 antrenör ve 2 fizyoterapistten oluşan kalabalık bir ekiple katılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Rus kocanın boşanma aşamasındaki eşini bıçakladığı anlar kamerada
        Rus kocanın boşanma aşamasındaki eşini bıçakladığı anlar kamerada
        Donör aileleri ve organ bağışı ile yaşama tutunanların duygu dolu buluşması
        Donör aileleri ve organ bağışı ile yaşama tutunanların duygu dolu buluşması
        Antalya'da donör ve alıcılar "Yaşam Veren Hikayeler" etkinliğinde buluştu
        Antalya'da donör ve alıcılar "Yaşam Veren Hikayeler" etkinliğinde buluştu
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Saraydan Kız Kaçırma" operası sahnelenec...
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Saraydan Kız Kaçırma" operası sahnelenec...
        Antalya'da denetimli serbestlik hizmetlerine destek olan 11 gönüllüye serti...
        Antalya'da denetimli serbestlik hizmetlerine destek olan 11 gönüllüye serti...
        Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında
        Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasında