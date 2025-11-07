Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 12:27 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:27
        Antalya 4. Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oğuzhan Akyol, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Akyol, son savunmasında, uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair iddiaları kabul etmediğini ve uyuşturucunun etkisinde babasını öldürmediğini öne sürdü.

        Cinayet günü üzerindeki kıyafetlerde kan izlerinin olduğu ve cinayetin işlendiği binanın kapısındaki parmak izini silmeye çalıştığına yönelik suçlamaları kabul etmediğini belirten Akyol, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Oğuzhan Akyol'a, babası Süleyman Akyol'u yönelik eyleminden dolayı "yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

        Heyet, sanığın olaydan pişmanlık duymamasından dolayı cezada indirim uygulanmamasına karar verdi.

        Konyaaltı ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliğinden emekli Süleyman Akyol (65) ile oğlu Oğuzhan Akyol (27) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Akyol, polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

