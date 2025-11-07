Antalya'da babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Konyaaltı ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliğinden emekli Süleyman Akyol (65) ile oğlu Oğuzhan Akyol (27) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Akyol, polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cinayet günü üzerindeki kıyafetlerde kan izlerinin olduğu ve cinayetin işlendiği binanın kapısındaki parmak izini silmeye çalıştığına yönelik suçlamaları kabul etmediğini belirten Akyol, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

