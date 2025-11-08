Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde her yaşa hitap eden kültür ve sanat etkinlikleri, kentin farklı noktalarında sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nde her yaşa hitap eden kültür ve sanat etkinlikleri, kentin farklı noktalarında sanatseverlerle buluşuyor.

        Antalya Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü haftası dolayısıyla "Atatürk’ü Anma Konseri" düzenlendi. Konserde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuvarı seslendirdi.

        Festivalin, ülkenin çeşitli illerindeki ceza ve tevkif evlerinde bulunan mahkumlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülere konser verdi.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda, Emile Zola'nın Natüralizm akımının en önemli örneklerinden biri olan Therese Raquin adlı eserinden uyarlanan Therese Raquin (Bir Cinayetin Anatomisi) sahnelendi. Onur Ali Yüce'nin uyarlayıp çevirdiği, Murat Çidamlı'nın yönettiği oyunda izleyiciler, 19. Yüzyıl Paris'inde suç, aşk ve vicdan üçgeninde gelişen etkileyici bir hikayeye tanıklık etti.

        - "Saraydan Kız Kaçırma" operası sanatseverlerle buluştu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ortak prodüksiyonu olan "Saraydan Kız Kaçırma" operası Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Mozart'ın Türk/Osmanlı yaşantı ve kültüründen ilhamla bestelediği başyapıt ilgi gördü.

        Öte yandan, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Çalgı Yapımı" atölyesiyle "Minyatürlerle Türkiye Sergisi", sanatseverleri bir araya getirdi. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen "Kuyumculuk" ve "Minyatür/Tezhip" atölyeleri katılımcılara geleneksel el sanatlarını uygulama fırsatı sundu.

        Festival kapsamında düzenlenen gezilerle katılımcılar, Patara, Olympos ve Aspendos antik kentlerini ziyaret ederek, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

        Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda", açık hava sinema keyfini Kemer'e taşıyarak sinemaseverlerle buluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        Sokaktaki kedileri besleyen iş insanına feci darp!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Öğleden sonra birçok kentte sağanak var... Yurdumuzda hava durumu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Yaklaşık 2 milyon kişi 2. üniversitesini okuyor
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler

        Benzer Haberler

        Antalya'da yanan tüp yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi
        Antalya'da yanan tüp yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi
        Turizmciler personelde yıl boyu istihdam için model arayışında
        Turizmciler personelde yıl boyu istihdam için model arayışında
        İhmal edilen karaciğer yağlanması sirozu tetikliyor
        İhmal edilen karaciğer yağlanması sirozu tetikliyor
        Kocasının yaşam tarzından etkilenen Alman Jessica, müslüman oldu Görenlerin...
        Kocasının yaşam tarzından etkilenen Alman Jessica, müslüman oldu Görenlerin...
        Büyükşehir'den yeşil bayraklı parkta çevre ve çocuk hakları eğitimi
        Büyükşehir'den yeşil bayraklı parkta çevre ve çocuk hakları eğitimi
        Öykünün en iyileri belli oldu
        Öykünün en iyileri belli oldu