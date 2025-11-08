Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Saraydan Kız Kaçırma" operası sahnelendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, "Saraydan Kız Kaçırma" operası sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 19:50 Güncelleme: 08.11.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Saraydan Kız Kaçırma" operası sahnelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, "Saraydan Kız Kaçırma" operası sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, festival çerçevesindeki son opera eseri Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtı "Saraydan Kız Kaçırma", Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelendi.

        Opera, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle sahneye konuldu.

        Eserin rejisörlüğünü Cenk Bıyık, orkestra şefliğini ise Murat Menket'in üstlendiği eserin ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

        Eserde, Sermin Dikmen Töre "Konstanze", Erdem Erdoğan "Belmonte", Engin Suna "Osmin", Zerrin Karslı Capelli "Blonde", Barış Yanç "Pedrillo", Tuğrul Enver Töre "Selim Paşa" ve Emre Can Cambaz "Klaas" rolüyle sahne aldı.

        Temsili, Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Özgür Aslan ile ünlü oyuncu Ferit Aktuğ izledi.

        - "Saraydan Kız Kaçırma" operası

        Mozart'ın Türk-Osmanlı kültüründen ve mehter müziğinden esinlenerek bestelediği 'Saraydan Kız Kaçırma', opera tarihinde Doğu-Batı sentezinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Batı Avrupa'da 16. yüzyılda Türk kültürüne duyulan hayranlığı temsil eden "Turquerie" (Türk Modası) akımının etkisiyle doğan eser, tarihsel olduğu kadar müzikal açıdan da bir kültürler arası köprü niteliği taşıyor.

        Eserde, sevdiği kadını Osmanlı sarayından kurtarmaya çalışan Belmonte'nin hikayesi anlatılıyor. Romantik öykünün merkezinde insanlık, affetme, sevgi ve barış temaları yer alıyor.

        Mozart, eserinde, Türk kültüründen aldığı esintileri müziğinin evrenselliğiyle birleştirerek kültürler arasında dostluk ve anlayış mesajı veriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Manavgat'ta 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı
        Manavgat'ta 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı
        Bakan Uraloğlu: 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak (2)
        Bakan Uraloğlu: 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak (2)
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Gazipaşa Yat Limanı"nın açılışında k...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Gazipaşa Yat Limanı"nın açılışında k...
        Antalya Valisi Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Antalya Valisi Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Antalya'nın Demre ilçesi "sakin şehir" seçildi
        Antalya'nın Demre ilçesi "sakin şehir" seçildi
        Alanya'ya "Le Laperouse" gemisiyle 148 turist geldi
        Alanya'ya "Le Laperouse" gemisiyle 148 turist geldi