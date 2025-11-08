Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Saraydan Kız Kaçırma" operası sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında, "Saraydan Kız Kaçırma" operası sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, festival çerçevesindeki son opera eseri Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtı "Saraydan Kız Kaçırma", Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelendi.

Opera, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle sahneye konuldu.

Eserin rejisörlüğünü Cenk Bıyık, orkestra şefliğini ise Murat Menket'in üstlendiği eserin ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

Eserde, Sermin Dikmen Töre "Konstanze", Erdem Erdoğan "Belmonte", Engin Suna "Osmin", Zerrin Karslı Capelli "Blonde", Barış Yanç "Pedrillo", Tuğrul Enver Töre "Selim Paşa" ve Emre Can Cambaz "Klaas" rolüyle sahne aldı.