        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktör ü Erol Bulut, "Çok fazla bireysel hata yapıyoruz. Futbol bunu affetmez. Bunu minimuma düşürmemiz gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 23:22 Güncelleme: 08.11.2025 - 23:22
        Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktör ü Erol Bulut, "Çok fazla bireysel hata yapıyoruz. Futbol bunu affetmez. Bunu minimuma düşürmemiz gerekiyor." dedi.

        Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk ve ikinci yarı olmak üzere değerlendirmek gerektiğini belirtti.

        İlk yarıda çok fazla bireysel hata yaptıklarına dikkati çeken Bulut, ikinci yarı ise iyi mücadele ettiklerini, maçı çevirmeye çalıştıklarını ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.

        "Maalesef ilk yarıda oynanan futbol bize maçı kaybettirdi." ifadesini kullanan Bulut, "Çok fazla bireysel hata yapıyoruz. Futbol bunu affetmez. Bunu minimuma düşürmemiz gerekiyor." dedi.

        Bazı futbolcuların fiziksel anlamda istediği seviyede olmadığını aktaran Bulut, "Takım fiziksel anlamda ligin seviyesinde değil. Benim takımların genellikle fiziksel olarak üst seviyede, çok koşan, mücadele eden takımlar olur. Takımımı oraya getirmeye çalışıyorum. Milli maç arasında bunu biraz yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

        - "Yönetimle birlikte bazı konularda karar verebiliriz"

        Bir gazetecinin, "Beşiktaş maçında da bilgi sızdığını düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Bu doğru bir soru değil. Bir şey sızdıysa ben zaten susmam. Hiçbir zaman da susmadım. Açık ve düz insanım. Kişinin ismini de açıkladım. Bugünkü maçta öyle bir şey gelmedi. Öyle bir şey olmadı. Başka kulüplerle bizim sorunumuz yok. Sorunumuz içimizdeki birileri. Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp kimseyle sorumuz yok. Oradaki bir arkadaşımız analizciye bu şekilde konuştuğunda ben üzerine giderim. Bulmaya çalışırım." yanıtını verdi.

        Futbolcuların konfor alanından çıkmaları gerektiğini aktaran Bulut, "4 günlük izinleri var. Yönetimle birlikte bazı konularda karar verebiliriz. Herkes buna hazırlıklı olacak. Futbolculardan performans bekliyoruz. Antalya güzel, güneşi, plajı, kafeleri güzel ama biz ve taraftar sahada performans bekliyoruz. Stadı dolduran taraftar bizden galibiyet bekliyor. Elimizdeki malzeme bu. Biraz sabır, taraftarı anlıyorum. Ben de sabretmek zorundayım. Kadro dışı olanlar olacak mı? Her şey olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

