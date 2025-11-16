Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Otizmli ve down sendromlu gençler, milli takıma girmek için azimle kulaç atıyor

        GÜLSEM ADAM - Antalya'da belediyenin yüzme havuzunda aldıkları eğitimlerle birçok madalya kazanan otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli gençler, milli takım forması giymek için azimle kulaç atmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:05
        Kepez Belediyesine ait Adnan Menderes Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 15-19 yaşlarındaki 8 özel gereksinimli genç, antrenörleri eşliğinde her gün zorlu antrenmanlar gerçekleştiriyor.

        Katıldıkları ulusal yarışlarda ve Türkiye şampiyonluklarında altın, gümüş ve bronz gibi birçok madalya kazanan gençler, milli formayı giyebilmek için kulaç atıyor.

        Yüzme antrenörü Semra Karayılanoğlu, AA muhabirine, yıllardır çocuklara yüzme antrenörlüğü yaptığını, son 12 yıldır da özel bireylere ders verdiğini söyledi.

        Otizmli bir çocuğu olan ailenin isteği üzerine yüzme eğitimi vermeye başladığını belirten Karayılanoğlu, "Başta çok korktum. 'Nasıl yapacağım, nasıl yardımcı olurum?' diye tedirgin oldum. O günden bu yana otizm, down sendrom ve zihinsel engelli derken 12 yıldır özel bireylerle çalışıyorum. 12 yıldır çok güzel başarılar elde ettik. Milli takımda sporcularım var, aday sporcularım var. Aday yüzücülerim de milli takıma girmek için çaba gösteriyor, şu an çalışıyoruz. Şimdi 8 sporcu ve alttan gelen de küçük yaştaki 5 sporcuyu yetiştiriyorum. Elit sporcularımın hepsi Türkiye şampiyonu, il yarışlarında kelebek, sırt, kurbağa ve serbest branşlarında Türkiye şampiyonlukları var. 3 sporcum milli formayı giymek için aday kadroda yer alıyor. Onların da milli formayı giymesi için çalışıyoruz." dedi.

        Yüzme sporunun özel bireylerin gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayan Karayılanoğlu, gençlerin öz güven, iletişim kurma, arkadaşlıklarının daha da iyiye gittiğini gözlemlediklerini ifade etti.

        Madalya kazanan özel bireylerin de çok mutlu olduğunu anlatan Karayılanoğlu, "Bu çocuklar 'Senden hiçbir şey olamaz' gibi çevre baskısıyla bu yaşlara gelmiş. Ne zaman ki yarışlardan altın madalyalar kazandılar, onları bütün öğrencilerin önünde takdir ettiler, o zaman çocuklar onlara imrenerek bakmaya başladı. Ben de onlarla gurur duyuyorum. Kayra'nın 55 , Efe'nin de 50 kadar madalyası var. Ege aramıza yeni katıldı. Ceylin'in 60'a yakın madalyası var. Onları çalıştırmak çok güzel, inanılmaz keyif alıyorum." diye konuştu.

        - Ege Korhan Karal: "Hedefim Türkiye barajına girmek"

        Zihinsel engelli sporcu Ege Korhan Karal ise 2 yıldır yüzdüğünü ve arkadaşlarıyla yüzünce çok mutlu olduğunu anlattı.

        Yüzme eğitimleri sayesine madalyalar kazandığını belirten Karal, "Altın, gümüş ve bronz 18 madalyam var. Yüzmeye gelmeden önce çok yavaş hareket ediyordum ama artık daha hızlıyım. Semra hocanın yardımıyla daha iyi yüzmeyi öğrendim. Hedefim Türkiye barajına girmek." ifadelerini kullandı.

        Otizmli sporcu Kayra'nın babası Timuçin Koray Türker de özel eğitim öğretmeninin yönlendirmesiyle oğlunun yüzmeye başladığını kaydetti.

        Yüzme sayesinde oğlunun gelişiminin daha iyiye gittiğini gördüğünü kaydeden Türker, "Oğlumuzun başarılarını görmeye başladık ve bu bizi de mutlu etti. Kayra'nın 800 metrede Türkiye derecesi var, şu anda 55 madalya var." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

