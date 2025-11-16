Serik'te müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yeni Mahalle, 4025 Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın sırasında rahatsızlandığını belirten bir kadın, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
