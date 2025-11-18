Antalya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Mehmet Ali Kara idaresindeki 34 ZC 2329 plakalı otomobil, Ilıca mevkisinde servis yolunu ayıran refüje çarpıp, karşı şeride savrulması sonucu işitme engelli Aziz Gömeç idaresindeki 07 BEU 25 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan ve sıkıştığı otomobilden çıkarılan Kara, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İki araçta da ağır hasar oluştu.
