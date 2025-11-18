Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 18.11.2025 - 10:02
        Antalya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Mehmet Ali Kara idaresindeki 34 ZC 2329 plakalı otomobil, Ilıca mevkisinde servis yolunu ayıran refüje çarpıp, karşı şeride savrulması sonucu işitme engelli Aziz Gömeç idaresindeki 07 BEU 25 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve sıkıştığı otomobilden çıkarılan Kara, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İki araçta da ağır hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

