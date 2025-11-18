Growtech Antalya Tarım Fuarı açıldı

Dünyanın önemli tarım fuarlarından Growtech Antalya, 24'üncü kez sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, 36 ülkeden 725 firma katıldı.

Growtech Antalya Tarım Fuarı koordinatörü Engin Er, gazetecilere, bu yıl gerek ülke gerekse firma sayısında en yüksek rakama ulaştıklarını söyledi.

Katılımcıların yüzde 45'inin yurt dışından olduğunu belirten Er, "Çin, 140 firmayla burada, Hindistan'dan gelen firma sayısı 30'u geçti. İspanya, Hollanda, Almanya, Kore, Japonya gibi dünyanın her noktasından gelen firmalar var. Sulama ve gübre firmaları ağırlıklı." dedi.

Ziyaretçi sayısında bu yıl yüzde 20'si yabancı olmak üzere 40 bini geçmeyi hedeflediklerini ifade eden Er, tarımın önemli ve asla ölmeyecek bir sektör olduğunu vurguladı.

Growtech'in sadece stantlardan oluşan bir etkinlik olmadığını anlatan Er, "4 gün boyunca 23 oturum olacak, 86 konuşmacı yer alacak. Bir kısmı yurt dışından gelen katılımcılar. Tarım Diplomasisi Paneli olacak. Hem Türkiye'de tarımdaki gelişmeler, Avrupa'da ve dünyada trend nereye gidiyor, bunların konuşulduğu bir ortam olacak." ifadelerini kullandı.