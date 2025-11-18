Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Growtech Antalya Tarım Fuarı açıldı

        Dünyanın önemli tarım fuarlarından Growtech Antalya, 24'üncü kez sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:12 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:12
        ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, 36 ülkeden 725 firma katıldı.

        Growtech Antalya Tarım Fuarı koordinatörü Engin Er, gazetecilere, bu yıl gerek ülke gerekse firma sayısında en yüksek rakama ulaştıklarını söyledi.

        Katılımcıların yüzde 45'inin yurt dışından olduğunu belirten Er, "Çin, 140 firmayla burada, Hindistan'dan gelen firma sayısı 30'u geçti. İspanya, Hollanda, Almanya, Kore, Japonya gibi dünyanın her noktasından gelen firmalar var. Sulama ve gübre firmaları ağırlıklı." dedi.

        Ziyaretçi sayısında bu yıl yüzde 20'si yabancı olmak üzere 40 bini geçmeyi hedeflediklerini ifade eden Er, tarımın önemli ve asla ölmeyecek bir sektör olduğunu vurguladı.

        Growtech'in sadece stantlardan oluşan bir etkinlik olmadığını anlatan Er, "4 gün boyunca 23 oturum olacak, 86 konuşmacı yer alacak. Bir kısmı yurt dışından gelen katılımcılar. Tarım Diplomasisi Paneli olacak. Hem Türkiye'de tarımdaki gelişmeler, Avrupa'da ve dünyada trend nereye gidiyor, bunların konuşulduğu bir ortam olacak." ifadelerini kullandı.

        Fuarın önemli ölçüde ticaret hacmi oluşturduğuna işaret eden Er, organizasyonda yıllık sipariş alan ve yeni ürünlerini duyuran firmaların olduğunu belirtti.

        Er, fuarın sektöre önemli bir fırsat sunduğunu, uzun soluklu işbirliklerinin temellerinin atıldığını kaydetti.

        Fuarda, "2050'de Tarım: Küresel Trendler ve Bölgesel Farklılıklar", "Tarım Teknolojileri ve İnovasyon" başta olmak üzere farklı başlıklarda oturumlar yapılacak.

        Ayrıca, "Türk Devletlerinde Tarım Diplomasisi ve Ticareti", "Kazakistan-Özbekistan-Türkiye Arasında Tohum Ticareti ve Yatırım Fırsatları" ve "Uluslararası Tarım Diplomasisi" gibi uluslararası işbirliği ve ticaret fırsatlarını ele alan paneller düzenlenecek.

        Fuar, 21 Kasım'a kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

