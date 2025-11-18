Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:17
        Antalya'da trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
        Antalya'nın Serik ilçesinde trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitirdi.

        11 Ekim'de Süleyman Ş.'nin (71) kullandığı 07 BOV 909 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet T. (47) idaresindeki 07 YL 253 plakalı kamyonet Müdürler mevkisinde çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet T. ile aynı araçta bulunan Hüsnü T. (56) ve Ayşe Tanrıkulu yaralandı.

        Ayşe Tanrıkulu, tedavi gördüğü Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini 38 gün sonra kaybetti.

        Tanrıkulu'nun cenazesi Akbaş Mahallesinde Gökçeler mezarlığına defnedildi.​​​​​​​

