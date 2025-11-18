Habertürk
        ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

        Antalya'da düzenlenen 24. Growtech Tarım Fuarı kapsamında "Antalya Ticaret Sanayi Odası (ATSO) Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri" sahiplerine takdim edildi.

        Giriş: 18.11.2025 - 16:49 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:49
        Dünyanın önemli tarım fuarlarından Growtech Antalya, ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde 36 ülkeden 725 firmanın katılımıyla açıldı.

        Fuar kapsamında ATSO işbirliğinde "Akıllı Tarım ve Teknolojileri", "Sera ve Teknolojileri", "Sulama ve Teknolojileri", "Tohum ve Fide", "Bitki Besleme", "Bitki Koruma" ve "Kamu Özel" kategorilerinde inovasyon ödül töreni düzenlendi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın tarımda iddialı bir kent olduğunu, kentte yetiştirilen ürünlerin sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya gönderildiğini söyledi.

        Tarımdaki tecrübenin daha iyi değerlendirilebileceğini belirten Şahin, "Tohumda çok iyiyiz, tohum satıyoruz, tarım ilaçları, gübre, sera teknolojileri, bunların hepsini yıllardır yapıyoruz, öğreniyoruz, geliştiriyoruz, değerlendiriyoruz, yeniliyoruz. Bu tecrübeler altın niteliğinde." dedi.

        Antalya'nın örtü altı tarımda da öncü bir kent olduğuna işaret eden Şahin, bugün dünyanın her yerinde örtü altı tarıma karşı bir ilginin olduğunu, her ülkenin seralarda üretim yapabilmenin yollarını aradığını kaydetti.

        Şahin, Antalya'nın ise sera üretimini yıllardır yaptığını ve bu alanda çok büyük firmaların bulunduğunu dile getirdi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir de Antalya'nın Türkiye'nin tarımsal üretim üssü olduğunu ve belediye olarak kırsal kalkınmayı destekleyecek hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

        Fuarın da tarım sektörüne önemli katkı sunduğunu ifade eden Özdemir, "Growtech, sıradan bir fuar olmanın çok ötesinde, tarımda bilginin, yeniliğin, teknolojinin buluştuğu büyük bir platform. Hiç kuşku yok ki burada kurulan her işbirliği, her yeni fikir, her temas, ülkemizin yarınlarına yapılmış büyük bir yatırım olacaktır." diye konuştu.

        ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman da fuarlara sadece bir sergi gözüyle değil, fikirlerin, teknolojinin, yeniliklerin yarıştığı platform olarak bakılması gerektiğini kaydetti.

        Fuarda farklı konularda 23 panel gerçekleştirileceğini aktaran Hacısüleyman, tüm sektör paydaşlarına panellere katılmaları yönünde çağrıda bulundu.

        Törende, kategorilerde ödül alan Freshsens Teknoloji, BİMSTALYA Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Nature to Future Biotech, Balıkesir Gönen Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Exxonmobil, Ant Systems ve Farminova Bitki Fabrikaları San. Tic. AŞ firma yetkililerine plaket verildi.

