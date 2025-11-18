Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 19:04 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel oyunla sona erdi.

        Akdeniz temsilcisi, 24 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i

        Benzer Haberler

        ALTSO'dan öğrencilere anlamlı destek
        ALTSO'dan öğrencilere anlamlı destek
        TÜRSAB Başkan adayı Hacıalioğlu: "TÜRSAB seçimlerinde oy kullanmak çileye d...
        TÜRSAB Başkan adayı Hacıalioğlu: "TÜRSAB seçimlerinde oy kullanmak çileye d...
        ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri'nin sahipleri belirlendi
        ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri'nin sahipleri belirlendi
        Antalya'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu Ekiplerin 45 dakikal...
        Antalya'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın korkuttu Ekiplerin 45 dakikal...
        Kumluca'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ümmü Sıla, Avrupa'da Türkiye'yi tem...
        Kumluca'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Ümmü Sıla, Avrupa'da Türkiye'yi tem...
        Manavgat'ta bu yıl 24 milyon geceleme yapıldı
        Manavgat'ta bu yıl 24 milyon geceleme yapıldı