Antalyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel oyunla sona erdi.
Akdeniz temsilcisi, 24 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
